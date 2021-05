Monsters At Work: il primo teaser trailer della serie tv

Dopo una lunga attesa per i fan di tutto il mondo, è stato rilasciato il primo teaser trailer ufficiale della serie animata “Monsters At Work”, dedicata alle avventure di Sulley e Mike , rispettivamente doppiati, in lingua originale, da John Goodman e Billy Crystal .

Ritornano dunque sullo schermo i protagonisti del film “Monsters & Co”, vincitore del premio Oscar per la migliore canzone (“If I Didn’t Have You” di Randy Newman) nel 2002. Tra gli altri personaggi coinvolti, appariranno anche Ms Flint (doppiata da Bonnie Hunt), che insegnerà l’arte della risata, e Tylor Tuskmon (con la voce di Ben Feldman), entrato a far parte del team del Monsters Inc. Facilities.

La serie animata, originariamente prevista per il 2020, arriverà su Disney+ il 2 luglio del 2021, visibile anche su Sky Q e NOW, con una periodicità settimanale.