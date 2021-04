La trama della serie tv Rebel

Rebel, la serie ispirata a Erin Brockovich debutterà il 28 maggio

Nella serie composta da 10 episodi, Annie “Rebel” Bello è difensore legale dei colletti blu senza una laurea in legge. È una donna divertente, disordinata, brillante e coraggiosa che ha estremamente a cuore le cause per cui si batte e le persone che ama. Quando Rebel si impegna in una lotta in cui crede, vincerà quasi ad ogni costo.