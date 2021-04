Rebel, la serie ispirata a Erin Brockovich debutterà il 28 maggio

Disney+ (visibile anche su Sky Q) ha svelato la data di uscita e la key art di della serie drama con Katey Sagal Condividi:

Disney+ ha annuciato la data del debutto e la key art di Rebel, la serie drama con Katey Sagal. La storia ispirata a Erin Brockovich, che vede Krista Vernoff (Grey’s Anatomy, Station 19) come produttrice esecutiva, sarà disponibile dal 28 maggio in esclusiva su Star all’interno di Disney+.



Ispirata alla vita di Erin Brockovich oggi, Annie “Rebel” Bello è difensore legale dei colletti blu senza una laurea in legge. È una donna divertente, disordinata, brillante e coraggiosa che ha estremamente a cuore le cause per cui si batte e le persone che ama. Quando Rebel si impegna in una lotta in cui crede, vincerà quasi ad ogni costo

La Key Art della serie Rebel - ©Disney

Le parole d Krista Vernoff, produttrice di Rebel approfondimento Erin Brockovich compie 60 anni, ha ispirato il film con Julia Roberts “Il lavoro che Erin Brockovich svolge in questo mondo è così potente e importante che è quasi impossibile da descrivere. Erin lavora instancabilmente per la giustizia sociale, legale e ambientale, nonostante la mancanza di una laurea ufficiale. Ispira tutte le persone che incontra a diventare gli eroi di se stessi e, in qualche modo, ci fa anche ridere. È stato un vero onore conoscere Erin e creare una serie a lei ispirata”, ha affermato Krista Vernoff.

157926_0031 - ©Disney

Erin Brokovich presenta Rebel Rebel non è solo la mia storia, è la storia di tutti noi. C’è un eroe che vive in ognuno di noi e sono davvero entusiasta che Krista Vernoff e ABC portino il loro visionario storytelling in questa serie” ha affermato Erin Brockovich. “Il nome ‘Rebel’ trasmette auto-emancipazione, coraggio e ambizione, anche nella peggiore delle circostanze. Non riesco a pensare a qualcuno che possa interpretare questo ruolo meglio dell’inarrestabile Katey Sagal, che è una vera forza, così come il resto di questo cast straordinario”.





157929_0148 - ©Disney