Bedrock, in sviluppo la serie sequel dei Flintstones

La connessione non è casuale, affatto. “Bedrock” è infatti un diretto sequel della serie animata originaria. Il progetto promette d’avere un approccio al racconto ben differente rispetto a quanto fatto in passato. L’idea di fondo è quella di rivolgersi a un pubblico diverso, più maturo. È stato reso chiaro l’intento di non creare una serie animata per bambini, insomma.

Annuncio importante da parte di Fox, che svela la messa in sviluppo di una nuova serie animata. Si tratta di “ Bedrock ”. Un nome ben noto agli appassionati dei “ Flintstones ”, show cult prodotto da Hanna e Barbera.

Bedrock, cosa sappiamo

approfondimento

Le migliori serie tv da vedere ad aprile

Le informazioni in merito al sequel dei “Flintstones”, dal titolo “Bedrock”, così come la cittadina nella quale si svolgono le avventure dei protagonisti, non sono molte. Qualcosa è però trapelato insieme all’annuncio ufficiale dello sviluppo della serie.

Farà parte del cast Elizabeth Banks, che presterà la propria voce al personaggio di Ciottolina. È lei la protagonista della serie, ormai cresciuta. È la figlia di Fred e Wilma e saranno le sue peripezie al centro della trama.

Il progetto è frutto di una collaborazione tra Brownstone Productions, di Elizabeth Banks, Fox Entertainmente e Warner Bros Animation. L’episodio pilota sarà scritto da Lindsay Karns, coinvolta nella squadra che ha realizzato “Jurassic World: Nuove Avventure” per Netflix, visibile anche su Sky Q e NOW.

Ambientata 20 anni dopo la serie originale, con Fred ormai a un passo dalla pensione. Ciottolina ha 20 anni e si appresta a entrare nel mondo del lavoro. I tempi sono cambiati e si è passati dall’età della pietra a quella del bronzo. Un’evoluzione alquanto difficile da accettare per gli abitanti di Bedrock, soprattutto quelli della generazione precedente.

Ecco le parole di Michael Thorn di Fox Entertainment: “Molto prima di Simpson e Springfield, così come di Griffin e Quahog, c’erano i Flintstones e Bedrock. È innegabile il loro impatto sul mondo dell’animazione. L’idea di adattare la serie per un pubblico moderno è una sfida che non vediamo l’ora di intraprendere”.