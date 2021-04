Master of None 3, è uscito il trailer ufficiale

Lena Waithe e Naomi Ackie sono le protagoniste della terza stagione di Master of None, in arrivo il 23 maggio su Netflix (disponibile su Sky Q)

Nelle scorse ore Netflix Italia ha pubblicato il trailer ufficiale della nuova stagione di Master of None svelandone anche la data di uscita.

Master of None, la trama

Netflix Italia ha pubblicato anche la sinossi ufficiale della terza stagione nella didascalia del video, questo l’incipit: “La serie premiata agli Emmy Master of None ritorna con una nuova stagione che racconta la relazione di Denise (la premio Emmy Lena Waithe) con la compagna Alicia (l'attrice premiata ai BAFTA Naomi Ackie). La regia è affidata al coideatore della serie e premio Emmy Aziz Ansari che si è occupato della sceneggiatura accanto a Waithe. La nuova stagione porta in scena una storia d'amore moderna che illustra in modo intimo gli alti e bassi del matrimonio, le difficoltà legate all'infertilità e la crescita personale di coppia e individuale”.

In seguito, il testo riporta: “Fuggevoli momenti di intenso romanticismo si alternano a perdite personali devastanti, mentre i protagonisti si pongono domande esistenziali sull'amore e sulla vita”.