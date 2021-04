The First Lady: Regina Taylor interpreterà la madre di Michelle Obama

L'attrice statunitense si calerà nei panni della mamma della moglie dell'ex presidente degli Stati Uniti d'America nella serie tv di Showtime in arrivo. Viola Davis è l'interprete già annunciata dell'ex (amatissima) First Lady

Regina Taylor interpreterà la madre di Michelle Obama nella serie televisiva antologica di Showtime in arrivo, The First Lady.



L'attrice, regista teatrale e drammaturga statunitense si aggiunge a un cast d'eccezione: Viola Davis sarà l'attrice chi si calerà nei panni di Michelle Obama, Gillian Anderson interpreterà Eleanor Roosevelt e Michelle Pfeiffer invece sarà Betty Ford.



Regina Taylor ricoprirà quindi il ruolo di Marian Shields Robinson, madre di Michelle Robinson Obama e dunque suocera di Barack Obama.



Donna intelligente, con un grande senso pratico ma soprattutto un enorme senso dell'onestà, il personaggio di Marian Shields Robinson rispecchierà la persona, attenendosi fedelmente al suo carattere. Nella serie incoraggerà la figlia e il genero, così come le nipoti, a comportarsi in maniera sempre onesta e retta. Senza mai montarsi troppo la testa nonostante le pareti di casa siano quelle della dimora più famosa del mondo: la Casa Bianca, appunto.



The First Lady, un cast d’eccezione approfondimento Viola Davis e Michelle Pfeiffer nel cast della serie The First Lady Oltre alle protagoniste di cui sopra, fanno parte del cast anche Saniyya Sidney nel ruolo di Sasha Obama (la minore delle due figlie di Michelle e Barack), Julian De Niro come alias de il giovane Barack Obama (nella prima fase della sua carriera, quella dei primi anni come politico) ed Evan Parke (Django Unchained) nel ruolo di Allen Taylor, l’agente di sicurezza di Michelle Obama che nel tempo è diventato per l’ex First Lady un caro amico.



Assieme a loro, Lexi Underwood (Malia Obama), OT Fagbenle (Barack Obama), Derek Cecil (Donald Rumsfeld), Aya Cash, Jake Picking, Cayden Boyd, Marc Hills, Ben Cook, Leslie Rodriguez Kritzer, Thomas E. Sullivan e Patrice Johnson Chevannes.