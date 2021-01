Viola Davis e Michelle Pfeiffer nel cast di "The First Lady"

Si chiamerà “The First Lady” la serie tv antologica, prodotta da Showtime, dedicata alle mogli più influenti dei presidenti americani: sarà composta da episodi di un'ora e nella prima serie racconterà le vite di Michelle Obama, Betty Ford e Eleanor Roosevelt. Sono già noti i nomi delle attrici che interpreteranno le prime due first ladies: nei panni della consorte di Barack Obama ci sarà Viola Davis, mentre nel ruolo della moglie del 38° presidente Gerald Ford ci sarà Michelle Pfeiffer .

Creata da Aaron Cooley, autore anche di diversi episodi della serie, “The First Lady” coinvolge ora anche Susanne Bier (regista della miniserie Sky The Undoing) come regista e produttrice esecutiva. Il nome ideale per dare spessore a figure complesse, tridimensionali, tutt'altro che semplici accompagnatrici al fianco dei loro mariti-presidenti, anzi spesso autrici in prima persona dei decisioni fondamentali per la storia americana.