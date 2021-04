E.R., reunion del cast per beneficenza: ci sarà anche George Clooney

Appuntamento fissato per il 22 aprile 2021. La reunion sarà virtuale e tutti i fan dello show potranno seguirla via social

Nell’Olimpo degli show amatissimi in tutto il mondo c’è spazio anche per “ E.R. ”, capostipite del medical drama contemporaneo. Il cast della serie tornerà per una reunion che sta già facendo impazzire i fan sul web. Appuntamento fissato per il 22 aprile 2021 . Il merito è di “Stars in the House”, che metterà tutti insieme i protagonisti dell’amata serie per uno scopo benefico. I proventi dell’evento saranno devoluti in favore di “The Actors Fund” e “Waterkeeper Alliance”.

E.R., cosa sappiamo della reunion

Se si parla di “E.R.” il primo nome che viene in mente un po’ a tutti, appassionati e non, è quello di George Clooney. Impegnato sul set dal 1994 al 1999, l’attore ha visto la propria carriera decollare in quel periodo. Due anni dopo l’inizio dello show era sul set di “Dal tramonto all’alba” di Quentin Tarantino”. L’attore, regista, produttore, sceneggiatore e imprenditore sarà della festa. Spazio anche per lui nella reunion.

Ecco chi sarà al suo fianco:

Noah Wyle (John Carter)

Julianna Marguilies (Carol Hathaway)

Anthony Edwards (Mark Greene)

Laura Innes (Kerry Weaver)

Alex Kingston (Elizabeth Corday)

Goran Visnjic (Luka Kovac)

Paul McCrane (Robert Romano)

Ming-Na Wen (Jing-Mei Chen)

Laura Ceròn (Chuny Marquez)

Yvette Freeman (Haleh Adams)

Conni Marie Brazelton (Connie Oligario)

CCH Pounder (Angela Hicks)

Per quanto il nome di Clooney sia strettamente legato a “E.R.” nell’immaginario comune, la sua presenza sul set può dirsi alquanto limitata, considerando per quanto a lungo sia andata in onda la serie. In onda per la prima volta su “NBC” nel 1994, è proseguita fino al 2009, conquistando ben 22 Emmy e collezionando 124 nomination totali.

L’idea della reunion è stata di Gloria Reuben, interprete nello show di Jeanie Boulet e oggi presidente di Waterkeeper Alliance: “Sono elettrizzata all’idea di potermi riunire con la mia famiglia di ‘E.R.’ per una causa cui tengo così tanto. Sono coinvolta nel progetto Waterkeeper Alliance da ormai 15 anni. Rappresentiamo più di 350 comunità nel mondo. Dobbiamo continuare a lottare per l’acqua pulita non solo in occasione del giorno della Terra, ma durante tutto l’anno!”.

Chiunque volesse seguire la diretta della reunion potrà farlo sulle piattaforme di People e Stars in The House, attraverso YouTube, Facebook e Twitter.