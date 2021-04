Deeds, Kristin Davis protagonista della nuova serie

Come riportato in esclusiva da Deadline, l’attrice statunitense, classe 1965, sarà la protagonista di una nuova produzione firmata HBO Max Condividi:

Nuovo progetto all’orizzonte per Kristin Davis, celebre interprete di Charlotte York nell'iconica serie televisiva Sex and the City. Nelle scorse ore Deadline ha rivelato in esclusiva alcuni dettagli sulla nuova produzione che vedrà l’attrice coinvolta anche in qualità di executive producer.

Deeds, Kristin Davis protagonista approfondimento Sex and The City, i look iconici delle protagoniste In attesa di vedere Kristin Davis nell’atteso revival dlla serie cult su Carrie Bradshaw & Friends, And Just Like That, annunciato a inizio anno, Deadline ha riportato l’avvio di una nuova produzione targata HBO Max svelandone anche il titolo, ovvero Deeds. L’attrice statunitense, classe 1965, avrà il compito di rivestire i panni della protagonista della black comedy formata da episodi dalla durata di trenta minuti ciascuno.

approfondimento Nel revival di Sex and the City si parlerà anche del Covid-19 Kristin Davis interpreterà un'agente immobiliare in difficoltà ritrovatasi coinvolta in una via sempre più oscura fino a esser costretta a collaborare con una giovane coppia sociopatica e tossicodipendente.