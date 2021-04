The Mosquito Coast, il trailer della serie con Justin Theroux

Diffuso il trailer di “The Mosquito Coast”, nuova serie TV di Apple TV+. Uno show drammatico creato dallo scrittore e autore Neil Cross. La data d’uscita è stata fissata per il 30 aprile 2021 . Lo script alla base del progetto è ispirato al best-seller di Paul Theroux , che quest’anno compie ben 40 anni, essendo stato pubblicato nel 1981. Scelto come protagonista Justin Theroux . Il celebre attore è nipote dell’acclamato romanziere.

Un totale di sette episodi. I primi due saranno proposti il 30 aprile, poi pubblicarne uno a settimana. Ecco il cast principale dello show:

Non si tratta del primo adattamento del romanzo di Paul Theroux. Basti pensare a “Mosquito Coast” del 1986, pellicola diretta da Peter Weir, che negli anni successivi ha poi portato in sala pellicole come “The Truman Show” e “Master and Commander”. Il protagonista del film era Harrison Ford, nei panni di Allie Fox. Ad affiancarlo Helen Mirren e un giovanissimo River Phoenix.