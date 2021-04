Speravo de morì prima, la recensione degli ultimi due episodi

Nelle due puntate finali della serie tratta dall'autobiografia dell'ex capitano della Roma, in onda su Sky Atlantic e NOW, Totti scende a patti con la fine della sua carriera da calciatore. Con almeno due sorprendenti partecipazioni straordinarie... ** Attenzione: SPOILER ** Condividi:

Seduto sul divano in una sala del lussuoso castello dove sta festeggiando i suoi primi quarant'anni, all'inizio del quinto episodio di Speravo de morì prima Francesco Totti fissa alcuni vecchi dipinti appesi alle pareti e chiede a sua moglie: “Per te questi, quando j'hanno fatto il ritratto, stavano ancora in attività?” “In che senso in attività?” “In attività per dì vivi”. È un bel dialogo, breve, incisivo e rivelatore della poetica che sta dietro Speravo de morì prima: a prescindere dalla propria condizione economica e sociale, per qualunque persona smettere di fare la cosa che gli piace più al mondo, abbandonando così per sempre la propria ragione di vita, equivale a morire. E non ci sono “con tutti i soldi che guadagnano” o “in fondo c'è chi sta peggio” che tengano: banale ma innegabile, la felicità non ha niente a che vedere con il conto in banca.

È per questo che è così credibile il Totti solitario y final, tormentato dai dubbi e dalle paure, costretto a un pianto dirotto al solo pensiero di quello che lo aspetta "dopo". Totti siamo noi, certo con un po' meno qualità nel piede sinistro e destro e nell'esecuzione dei calci piazzati. Gli ultimi due episodi della serie diretta da Luca Ribuoli e scritta (molto bene) da Stefano Bises e Michele Astori sono ambientati nell'annata 2016-17, la più malinconica dell'intera carriera dell'ormai ex Pupone. Tutto gli suggerisce il ritiro, tutto gli fa capire che è finita, persino alcuni versi scritti da Bruno Lauzi per Mia Martini 35 anni prima: quelli di Piccolo Uomo, disco sarcasticamente regalato da Spalletti a Ilary, con quella frase - "è l'ultima occasione per vivere" - così profetica. Il finale ha un passo dolente: al contrario della precedente, la stagione 2016-17 di Totti fu un lungo trascinarsi fino all'ultima giornata, con l'allenatore che gli negava persino l'uscita di scena alla Kobe Bryant attraverso gli applausi dei suoi ultimi spettatori. A Roma e non solo: simbolico e ben riportato lo sgarbo di Milan-Roma, quando Spalletti lasciò sadicamente Totti in panchina per 90 minuti nonostante i giallorossi vincessero con due o tre gol di scarto. I messaggeri della fine assumono le sembianze del solito Cassano, del dirigente Baldissone che lo invita a rispettare gli accordi, del nuovo direttore sportivo spagnolo Monchi a cui i genitori davanti alla tv riservano parole non gentilissime (tanto ormai se n'è tornato a Siviglia). Una stagione contraddittoria, "infame", ma anche la stagione in cui la Roma di Spalletti, così ostentatamente de-tottizzata, realizza il record di punti e di gol in serie A, a conferma che le medaglie hanno sempre due facce.