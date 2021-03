Ally McBeal, revival in fase di sviluppo: tornerà Calista Flockhart

Ally McBeal, cosa sappiamo del sequel

Di questo nuovo progetto non si sa praticamente nulla, essendo ancora in fase di ideazione. Secondo alcune indiscrezioni, il creatore David E. Kelley potrebbe essere coinvolto nella miniserie come produttore esecutivo ma non come autore. La showrunner potrebbe essere una donna, come aveva annunciato lo stesso Kelley. "Sono aperto all'idea di un revival di Ally McBeal, ma non dovrei farlo io. Dovrebbe farlo una donna e dovrebbe essere qualcosa di nuovo e diverso", aveva dichiarato a The Hollywood Reporter nel 2018. Oltre a Flockart, nella serie recitavano Courtney Thorne-Smith, Greg Germann, Lisa Nicole Carson, Jane Krakowski, Peter MacNicol e Gil Bellows. Portia de Rossi e Lucy Liu si erano unite al cast a partire dalla seconda stagione, mentre nella quarta era arrivato anche Robert Downey Jr nei panni di Larry, uno dei più grandi amori di Ally. Tuttavia, a causa dei problemi legali dell’attore, che all’epoca fu arrestato per possesso di droga, il personaggio fu tagliato dalla storia. Non si sa ancora, però, quali interpreti del cast originale potrebbero prendere parte al sequel.