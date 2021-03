Morto a 58 anni Cliff Simon, del cast di Stargate SG-1

La moglie Colette ha dato il tragico annuncio della sua scomparsa sulla pagina Facebook del compianto attore, scrivendo le seguenti parole: “Ad amici, famiglia e fan, è con un dolore inimmaginabile che condivido con voi che il mio amato marito, Cliff Simon, è morto alle 12:30 di martedì 9 marzo 2021. Era a Topanga Beach, in California, e purtroppo è morto dopo un tragico incidente di kiteboarding. Era noto alla maggior parte di voi in questa pagina come il cattivo che amavate odiare, Ba’al, dello Stargate SG-1. Ma come ha detto, ‘recitare è quello che faccio, è solo una parte di ciò che sono’”.

Nato a Johannesburg, in Sud Africa, Cliff Simon ha gareggiato sia nel nuoto sia nella ginnastica. Si è trasferito in Gran Bretagna, ma poi ha scelto di tornare in Sud Africa, dove si è arruolato nell’Air Force. È stato anche un ballerino al Moulin Rouge di Parigi, e sull’esperienza ha scritto un libro, intitolato Paris Nights: My Year at the Moulin Rouge. Dopo il periodo trascorso nella capitale francese, Simon è stato scritturato nella serie tv sudafricana Egoli – Place of Gold, dopodiché si è trasferito a Hollywood.



Qui ha recitato come guest star nella serie Nash Bridges con Don Johnson, dopodiché è stato scelto per interpretare Ba’al in Stargate SG 1, personaggio ricorrente che è rimasto nello show per cinque stagioni e che l'attore ha anche interpretato sul grande schermo, nel film Stargate: Continuum tratto dalla serie televisiva. Cliff Simon ha partecipato a tantissime serie televisive, da Castle a NCIS, da The Americans a 24.