Batwoman, Ruby Rose pronta a un possibile ritorno sul set

L’addio di Ruby Rose a “Batwoman” aveva sconvolto i fan dello show, considerando come la notizia sia giunta dopo una sola stagione. Un progetto che sembrava dover naufragare, stando alle prime voci, ma che ha poi trovato un nuovo filone narrativo da proporre. Il personaggio di Kate Kane non è stato sottoposto a recasting, semplicemente accantonato nella storyline.

Occhi puntati su Ryan Wilder nella seconda stagione, interpretata da Javicia Leslie . Ciò vuol dire che le porte restano aperte a un eventuale ritorno di Ruby Rose? L’attrice non è intenzionata a riprendere il ruolo da protagonista, ma, stando alle dichiarazioni rilasciate a “Comic Book Movie”, pare disposta a concludere la storia di Kate, per il bene dello show: “Credo d’aver girato circa tre film dall’addio alla serie. Sto pensando, ovviamente, a nuovi ruoli. Sarei però assolutamente disponibile a tornare sul set. Non credo servirebbe alla storia, dal momento che creare la nuova Batwoman è ben più importante del tornare indietro su Kate Kane. Farei però tutto il possibile. Non ho visto tutte le nuove puntate ma credo che stiano gestendo la storia in maniera bellissima. Questo è il momento di Javicia Leslie di risplendere”.

Perché Ruby Rose ha lasciato Batwoman

Il divorzio tra Ruby Rose e la produzione di “Batwoman” è avvenuto a maggio 2020. Inizialmente si era parlato di un infortunio occorso sul set, tale da spingere l’attrice a rivalutare le proprie scelte. In seguito si è posta l’attenzione sulla pressione avvertita nell’interpretare il personaggio.

La stessa attrice ha poi affrontato il tema, a distanza di alcuni mesi: “Il ruolo da protagonista è sempre in qualche modo faticoso. In quel caso è stato molto più difficile per me, dal momento che mi stavo riprendendo da un intervento chirurgico. Sono tornata a lavorare dopo 10 giorni dall’operazione. Non credo sia stata l’idea migliore. La maggior parte delle persone, in certe condizioni, tende a prendersi un mese o anche tre prima di ripartire”.