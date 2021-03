In With The Devil: Ray Liotta nel cast della serie tv

L’attore cult Ray Liotta è entrato ufficialmente nel cast di In With The Devil, la serie tv limitata di Apple TV+ che ha come protagonisti Taron Egerton e Paul Walter Hauser. Il mitico interprete di Henry Hill, protagonista del film Quei bravi ragazzi di Martin Scorsese, si unirà al cast della serie drama creata da Dennis Lehane.

In With The Devil è composta da sei episodi complessivi e si basa sul libro In With The Devil: A Fallen Hero, A Serial Killer and A Dangerous Bargain for Redemption, scritto a quattro mani da James Keene e Hillel Levin. Il genere è drama + poliziesco, con venature thriller e colpi di scena che si preannunciano mozzafiato.



Racconta la storia di Jimmy Keene (interpretato da Taron Egerton), un ragazzo figlio di un poliziotto di Chicago che finirà in prigione. Dopo la sua condanna, l’avvocato che ha seguito il suo caso gli proporrà un patto: se Jimmy riuscirà a convincere un compagno di sbarre, sospetto serial killer, a confessare, otterrà nuovamente la tanto desiderata libertà.