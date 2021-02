Your Honor, il trailer della serie tv con Bryan Cranston

Mercoledì 24 febbraio su Sky Atlantic debutterà 'Your Honor', la nuova serie tv targata Showtime con protagonista Bryan Cranston, l'indimenticato Walter White di 'Breaking Bad' (episodi disponibili anche on demand e in streaming su NOW TV)

Su Sky Atlantic sta per debuttare un titolo veramente imperdibile: il 24 febbraio alle 21.15 andranno infatti in onda i primi due episodi di Your Honor, la nuova miniserie di casa Showtime con protagonista Bryan Cranston, l'ex Walter White di uno dei titoli cult dei primi due decenni del Duemila: stiamo ovviamente parlando di Breaking Bad. In realtà Cranston dal 2013 a oggi ha preso parte a numerose produzioni sia televisive sia cinematografiche (tra cui L'ultima parola - La vera storia di Dalton Trumbo, Wakefield - Nascosto nell'ombra, The Disaster Artist, El Camino - Il film di Breaking Bad, Sneaky Pete, Philip K. Dick's Electric Dreams), ma, Trumbo a parte (film per cui ha anche ricevuto una nomination agli Oscar nel 2016), sempre in ruoli secondari. Con Your Honor, invece, l'attore californiano torna in scena da assoluto protagonista, e che protagonista!

Your Honor, di cosa parla la serie tv

approfondimento

Bryan Cranston, da Breaking Bad a Your Honor: le serie tv con l'attore

In Your Honor Bryan Cranston è Michael Desiato, un rispettato giudice di New Orleans. Dopo la dipartita violenta della moglie, Michael vive con il figlio Adam, un ragazzo sensibile e amante della fotografia. Il giorno del primo anniversario della morte della madre, Adam va a portare un mazzo di fiori nel luogo dove avvenne la tragedia, una zona malfamata della città, e viene avvicinato da una gang che sembra non avere buone intenzioni. Spaventato, sale in macchina e fugge a tutta velocità, ma finisce per investire accidentalmente un motociclista, uccidendolo.

Devastato dal senso di colpa, il ragazzo confessa al padre l’accaduto e alla fine i due decidono insieme di andare al distretto di polizia per raccontare quanto successo. Quando Michael però scopre l’identità della vittima – Rocco Baxter, il figlio del più potente e pericoloso boss della città, Jimmy Baxter – cambia idea: meglio tacere perché per Adam finire in prigione significherebbe andare incontro a morte sicura. La lunga mano della criminalità organizzata non conosce limiti, e lui lo sa fin troppo bene.