A Discovery of Witches, la serie tv avrà una terza stagione

Il terzo e ultimo capitolo della trilogia seriale sarà tratto da 'Il bacio delle tenebre', il terzo e ultimo volume della 'Trilogia delle anime' della scrittrice Deborah Harkness, ma per ora non si sa ancora quando arriverà

Buone notizie per i fan di A Discovery of Witches, la serie tv tratta dall'appassionante Trilogia delle anime della scrittrice Deborah Harkness: il 9 febbraio, infatti, sono ufficialmente terminate le riprese della terza e ultima stagione, che a questo punto potrebbe anche debuttare entro la fine dell'anno corrente, al più tardi a gennaio del 2022.

Come ben sanno i fan di Matthew e Diana, la seconda stagione della serie tv è appena andata in onda su Sky Atlantic, e gli ultimi due episodi - il nono e il decimo, il gran finale - sono stati trasmessi sabato 13 febbraio. Se ve li siete persi, se volete fare un ripasso o un rewatch, o se semplicemente volete entrare nel magico mondo dello show, niente paura: trovate sia la S01 sia la S02 on demand e in streaming su NOW TV.

A Discovery of Witches 3, cosa dobbiamo aspettarci

** SPOILER per chi non ha ancora visto la seconda stagione **

Ovviamente per adesso non sono stati rivelati grossi dettagli, ma ciò che sappiamo con certezza è che la S03 si baserà sul terzo e ultimo volume della Trilogia delle anime, cioè su Il bacio delle tenebre. Chi ha i letto i libri sa dunque già cosa aspettarsi, mentre chi non li ha (ancora) letti ha solo due opzioni: darsi alla lettura, o darsi alle ipotesi.

In realtà alcune cose già si sanno: che i nuovi episodi saranno ambientati nel presente (nel finale della seconda stagione Matthew e Diana si preparano infatti a saltare nuovamente nel tempo); che Knox e Gerberto hanno capito che devono recuperare le tre pagine mancanti dell'Ashmole 782 per fare in modo che il libro si manifesti, infatti sono alla ricerca dei pezzi mancanti; che il vampiro rabbioso che Domenico ha cercato per tutta Oxford non è altri che Benjamin Fuchs, una vecchia conoscenza di Matthew; che Diana è sicuramente la strega della Profezia, colei che grazie al Libro della Vita cambierà per sempre il destino delle creature; che Matthew ha la rabbia nel sangue, ma grazie a Diana e al suo amore per lei adesso riesce a tenerla abbastanza a bada; che Margaret, la bambina dei demoni Nathaniel e Sophie, è un strega, cosa che creerà parecchio scompiglio nella Congregazione; che la giovane Bishop ha come famiglia un incrocio tra un draghetto e una fenice di nome Corra e che adesso finalmente è in grado di controllare e usare i suoi poteri; che Emily è caduta vittima della magia di Knox; che Ysabeau probabilmente sa qualcosa in merito alla pagina mancante relativa ai vampiri.