Lupin, spazio per Sherlock Holmes nel futuro della serie TV?

Non solo voci, l’erede di Lupin e quello di Sherlock potrebbero incontrarsi. Parola del co-creatore della serie

approfondimento

Non è da escludere che nel futuro del protagonista Assane Diop vi sia un incontro con un investigatore a dir poco abile, pronto a mettergli i bastoni tra le ruote. Si tratta di Sherlock Holmes o, forse, di un personaggio che ne richiami le caratteristiche peculiari.

In merito a tale ipotesi si è espresso George Kay, co-creatore della serie TV. Nel corso di un’intervista rilasciata a “Radio Times”, si è così espresso: “Sinceramente parlando, vi sono state delle discussioni in merito. Vi sono delle idee che girano intorno a tale possibilità. Ciò vorrebbe dire far scontrare la fanbase di Lupin con quella di Sherlock Holmes. Si tratta di qualcosa che potremmo proporre più avanti, a livello meta”.