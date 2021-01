Di gol indimenticabili da calcio piazzato, nei 28 anni di carriera con la maglia della Roma, Francesco Totti ne ha messi a segno tantissimi. Ce n’è uno, però, che anche per lui è il più bello di tutti – se lo ricorda bene Francesco Toldo. Lo racconta il Capitano a Pietro Castellitto, che lo interpreterà in SPERAVO DE MORÌ PRIMA – LA SERIE SU FRANCESCO TOTTI , nella nuova clip teaser della serie Sky Original su Sky e NOW TV a marzo.

Nella clip, la terza di un elenco che precede la pubblicazione del trailer ufficiale della serie tratta da “Un capitano” di Francesco Totti e Paolo Condò, edito da Rizzoli Libri S.p.A, Castellitto chiede a Totti come mai, a un certo punto della sua carriera, abbia smesso di tirare le punizioni d’interno: “Era troppo facile, non c’era più gusto”, la risposta dell’ex numero 10 della Roma.

SPERAVO DE MORÌ PRIMA – LA SERIE SU FRANCESCO TOTTI è un dramedy in sei episodi sugli ultimi due anni di carriera di Francesco Totti, diretto da Luca Ribuoli e prodotto da Mario Gianani per Wildside, del gruppo Fremantle, con Capri Entertainment di Virginia Valsecchi, The New Life Company e Fremantle.

Il cast: Pietro Castellitto è Francesco Totti, Greta Scarano è Ilary Blasi, Gianmarco Tognazzi è Luciano Spalletti, Monica Guerritore è la madre di Totti, Fiorella; Giorgio Colangeli è Enzo, il padre di Totti, Primo Reggiani è Giancarlo Pantano, amico storico del Capitano, Alessandro Bardani è Angelo Marrozzini, suo cugino. Gabriel Montesi e Marco Rossetti interpretano rispettivamente Antonio Cassano e Daniele De Rossi, Massimo De Santis è Vito Scala, Eugenia Costantini e Federico Tocci i genitori di Totti da giovani.

La serie è scritta da Stefano Bises, Michele Astori e Maurizio Careddu. Fremantle è il distributore internazionale.

