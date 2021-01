Spettacolari coreografie, cori disperati, striscioni instant cult e tante, tantissime lacrime: l’addio al calcio giocato di Francesco Totti, al termine di Roma-Genoa, all’Olimpico, il 28 maggio 2017, è la fine di una storia d’amore lunga 28 anni di fedeltà assoluta. Quella fra una squadra e la sua stella più luminosa, fra una città e il suo figlio prediletto, il numero 10 in onore del quale tutta Roma, come l’Italia intera, si è fermata per tributare un grandioso addio, in un Olimpico pieno in ogni ordine di posto, davanti a più di 570 giornalisti accreditati e ben 68 testate estere.