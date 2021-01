Intergalactic, il trailer della nuova serie tv Sky Original

Intergalactic, una serie tv Sky Original

Intergalactic è stata commissionata da Zai Bennett, Managing Director of Content Sky e Cameron Roach, Director of Drama Sky Studios. Paul Gilbert e Serena Thompson sono i produttori esecutivi per Sky Studios. Con loro la showrunner Julie Gearey, il regista Kieron Hawkes (Fortitude, Power, Strike), Iona Vrolyk per Tiger Aspect Productions e Frith Tiplady per Moonage Pictures insieme a Will Gould e Matthew Read per Moonage Pictures e Richard Foster e Tony Moulsdale per Motion Content Group. La serie è prodotta da Nick Pitt (Black Mirror, Misfits). Il distributore internazionale è NBCUniversal Global Distribution in collaborazione con Motion Content Group per conto di Sky Studios.