Dal 18 gennaio su Sky Atlantic arriva Baghdad Central

Un thriller ambientato nella capitale irachena del 2003, dominata dal caos che seguì l’occupazione americana. Dal 18 gennaio, ogni lunedì alle 21.15 su Sky Atlantic e in streaming su Now Tv. Disponibile on demand

Debutta il 18 gennaio su Sky e NOW TV BAGHDAD CENTRAL, un avvincente thriller prodotto da Euston Films - parte di Fremantle – e ambientato nella capitale irachena del 2003, mentre la città si trova al centro degli sforzi della coalizione per mettere in sicurezza la regione, dominata dal caos, dal crimine e dalla paranoia che seguirono l’occupazione da parte delle forze americane. La deposizione del regime di Saddam Hussein e il conseguente scioglimento dell’esercito e della polizia iracheni avevano creato infatti un pericoloso vuoto di potere. Firmata da Stephen Butchard, già dietro il successo di House Of Saddam e The Last Kindgom, la serie, in sei episodi, è la già apprezzatissima trasposizione televisiva del romanzo omonimo del 2014 di Elliott Colla: “un drama emozionante” secondo il Guardian, mentre per il Wall Street Journal è “impossibile interromperne la visione”.