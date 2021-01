A Discovery of Witches 2, dove vedere la nuova stagione della serie tv

approfondimento

A Discovery of Witches 2, il cast della serie tv. FOTO

Nel presente le zie di Diana, Sarah (Alex Kingston) e Emily (Valarie Pettiford), per la loro sicurezza ma anche per quella della nipote sono costrette a rifugiarsi a Sept-Tours dalla madre di Matthew, Ysabeau De Clermont (Lindsay Duncan), che con le streghe non ha mai avuto un buon rapporto, per usare un eufemismo! Intanto a Oxford Marcus (Edward Bluemel) e Miriam (Aiysha Hart) portano avanti il lavoro del loro amico e mentore e decidono di proteggere i demoni Nathaniel (Daniel Ezra) e Sophie (Aisling Loftus), che è incinta. Nel frattempo Gerberto (Trevor Eve), Knox (Owen Teale), Satu (Malin Buska) e Domenico (Gregg Chillin) si mettono alla ricerca di Diana e Matthew: impossibile che siano spariti nel nulla! Forse uno dei loro alleati non sta dicendo tutta la verità...ma chi?