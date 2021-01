A Discovery of Witches 2, la trilogia di Deborah Harkness

Siete pronti per la nuova stagione, la seconda, di 'A Discovery of Witches - Il manoscritto delle streghe'? L'appuntamento è per sabato 16 gennaio alle 21.15 su Sky Atlantic. Intanto andiamo a scoprire la trilogia di Deborah Harkness a cui si ispira la serie tv

La seconda stagione di A Discovery of Witches - Il manoscritto delle streghe sta per arrivare: l’appuntamento da non perdere per nessuno motivo è su Sky Atlantic, ogni sabato alle 21.15, a partire dal 16 gennaio (episodi disponibili anche on demand e in streaming su NOW TV). In attesa di tornare nel mondo di Diana Bishop e Matthew Clairmont (interpretati rispettivamente da Teresa Palmer e Matthew Goode), scopriamo insieme la trilogia letteraria a cui la serie tv è ispirata.

A Discovery of Witches, di cosa parla la serie tv

Oxford. Quando Diana Bishop, una giovane studiosa di Storia, scopre nella prestigiosa Biblioteca Bodleiana un antico manoscritto rimasto nascosto lì per secoli, l’Ashmole 782, non ha minimamente idea di cosa l'attenda. La sua vita sta per cambiare irrimediabilmente, e il motivo è presto detto: lei non è un essere umano, bensì una strega. Dopo la morte dei suoi genitori - morte avvenuta in circostanze misteriose quando lei era ancora giovanissima -, Diana decise di bandire la magia dalla propria esistenza...ma relegare la sua vera natura nell'ombra si è rivelato più difficile del previsto. Il potere del manoscritto sembra essere più forte di ogni sua decisione e tentare di opporvisi non serve a niente. Diana, però, non è l'unica a sentirsi chiamata da quel potente testo che nasconde oscure verità, incantesimi e sortilegi.

Sì, perché sulla Terra al fianco degli esseri umani non ci sono sole le streghe: ci sono anche demoni e vampiri, e tutti sembrano essere estremamente interessati alla scoperta fatta dalla giovane strega. Un non-morto in particolare si distingue dagli altri: Matthew Clairmont, un professore di genetica. Inizialmente Clairmont è più interessato al manoscritto che a Diana, ma le cose cambiano in pochissimo tempo. Insieme, i due intraprendono un viaggio che andrà a sviscerare i segreti celati nell'antico libro, ma le loro scoperte creeranno parecchio scompiglio. Inoltre, il loro amore, un amore proibito da leggi radicate nel tempo, minaccia di alterare il fragile equilibrio esistente tra le creature e gli umani: cosa potrebbe succedere se venisse a scatenarsi un conflitto?

A Discovery of Witches, la trilogia che l’ha ispirata

A Discovery of Witches - Il manoscritto delle streghe si basa sulla trilogia di successo intenzionale dell’autrice statunitense Deborah Harkness. La scrittrice, nata il 5 aprile 1965 a Filadelfia, diviene famosa in tutto il mondo nel 2011 con la pubblicazione della Trilogia delle anime.

Il primo romanzo Il libro della vita e della morte, il cui titolo originale A Discovery of Witches ha ispirato quello della serie, ottiene immediatamente un successo straordinario facendo appassionare milioni di lettori in tutto il mondo. La grande popolarità trasforma la scrittrice in una star di fama internazionale, gli occhi sono tutti puntati su di lei e le aspettative non vengono deluse, infatti i successivi L'ombra della notte e Il bacio delle tenebre riscuotono altrettanto successo.

