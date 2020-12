Penny Dreadful: City of Angels, recensione del quinto e sesto episodio

Leggi la recensione del quinto e sesto episodio di Penny Dreadful: City of Angels, in onda su Sky Atlantic il sabato sera alle 21.15 (la serie è disponibile anche on demand e in streaming su NOW TV) - ** ATTENZIONE: SPOILER **

Los Angeles continua a bruciare anche ora che siamo arrivati a metà di Penny Dreadful: City of Angels, lo spin-off di Penny Dreadful ambientato nella California degli anni Trenta. Colpa essenzialmente di Magda che continua a insinuarsi nelle vite di mezza città, con apparizioni (e non solo), reali e concrete, tanto da essere riconosciuta e segnalata alla polizia. E qui arriva il dilemma che tiene in piedi l'intera serie: cosa accadrà quando il rigore delle indagini della polizia entreranno in conflitto con l'elemento soprannaturale che la fa da padrone in questa storia di demoni cattivi e demoni buoni, sin qui solo evocati dalla signora Vega (la Santa Muerte) ma ancora non entrati in azione?