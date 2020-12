Penny Dreadful: City of Angels, recensione del terzo e quarto episodio

Leggi la recensione del terzo e quarto episodio di Penny Dreadful: City of Angels, in onda su Sky Atlantic il sabato sera alle 21.15 (la serie è disponibile anche on demand e in streaming su NOW TV) - ** ATTENZIONE: SPOILER **

Nel giro di due ore Penny Dreadful: City of Angels, lo spin-off di Penny Dreadful ambientato nella caliente Los Angeles di fine anni Trenta, è già arrivata al giro di boa. Il demone Magda fa il suo lavoro: getta zizzania nella famiglia Vega dividendo i fratelli Tiago, “lo sbirro”, e Mateo, il pachuco. Si insinua nell'esistenza ordinaria dell'ordinario Peter Craft, seducendolo ed esponendo la sua vita a chissà quali sviluppi. Aizza – sotto le sembianze della segretaria e aiutante Alex Malone – il fumantino procuratore Townsend, per poi ricattarlo inchiodandolo ai suoi inconfessabili segreti di natura sessuale. E chissà in quali altri panni e sembianze siamo destinati a vederla... Invece la sua controparte ultraterrena, la divinità “buona”, la Santa Muerte messicana rimane per il momento in disparte: la vediamo aggirarsi silenziosa per le strade di Ensenada, testimone discreta di una brutale sparatoria.