Penny Dreadful: City of Angels, la recensione dei primi due episodi

** ATTENZIONE: SPOILER **

Uno spin-off in piena regola: dopo tre stagioni (trasmesse dal 2016 al 2018) ambientate a Londra in piena età vittoriana, la saga di Penny Dreadful trasloca negli Stati Uniti (per l'esattezza a Los Angeles) e sceglie un decennio complesso, ambiguo e significativo come gli anni Trenta.

Curiosamente, lo stesso luogo e lo stesso tempo del recentissimo Mank, l'ultimo film di David Fincher appena approdato su Netflix, nonché di un cult immortale come Chinatown di Roman Polanski, il complicatissimo noir a cui questo spin-off sembra rifarsi palesemente, almeno nell'apparenza di un'ambientazione torrida e torbida che si fa subito inquietante, con il ritrovamento di un mucchio di cadaveri orrendamente deturpati, regalo di benvenuto al nuovo arrivato Tiago Vega, il primo detective di origine messicana della storia del Dipartimento di Polizia di Los Angeles entrato in servizio da appena due giorni. La carne al fuoco è abbondante e prevede anche un calderone di tensioni razziali che ruota intorno alla costruzione di una nuova autostrada che minaccia l'esistenza della comunità di Belvedere Heights, quartiere a maggioranza messicana che insorge contro l'autorità; un movimento americano filo-nazista che strizza l'occhio a ciò che sta accadendo al di là dell'Atlantico e cerca di eleggere un proprio rappresentante anche a Los Angeles; un lacerante conflitto familiare tra fratelli, sanguinoso fin dal principio; e infine l'elemento caratterizzante di tutta la serie di Penny Dreadful, ovvero il soprannaturale e il divino che interferiscono e influenzano le azioni degli umani.