1899: una nuova serie TV Netflix per i creatori di Dark

Netflix è al lavoro su svariate nuove serie TV. Tra le varie in programma c’è “ 1899 ”, creata da Baran Bo Odar e Jantje Friese . Due nomi che potrebbero non dire molto a svariati spettatori, ma faranno illuminare una lampadina agli appassionati di “ Dark ”. Si tratta infatti degli showrunner dell’acclamata serie, pronti a tornare con un nuovo prodotto per il piccolo schermo.

Un totale di otto episodi, girati in inglese, con il regista Baran Bo Odar intento a tenere aggiornati i fan con numerosi scatti inerenti alle prove costumi e quelle per le lenti. Mesi fa aveva anche rivelato il titolo del primo episodio che andrà in onda: “ The Ship ”.

Il progetto è in fase di pre-produzione ed è già stata individuata la protagonista. Si tratta di Emily Beecham , nota ad alcuni fan per “Little Joe”. Occorrerà attendere ancora a lungo per poter apprezzare lo show, considerando come le riprese siano state fissate per la primavera del 2021 .

1899, cosa sappiamo

approfondimento

Dark 3, le recensioni della stagione finale

La sinossi ufficiale fornisce un’idea di quella che sarà la trama, pur non offrendo grandi rivelazioni. Poche righe che spiegano come al centro della storia vi sia una nave. Ecco dunque spiegato il titolo del primo episodio. La narrazione volge lo sguardo al passato, come il titolo lasciava intuire, e a bordo dell’imbarcazione vi sono dei migranti che vengono trasportati da Londra a New York. Un viaggio della speranza, al fine di cambiare vita. Lungo il percorso in mare aperto però la nave si imbatte in un’altra imbarcazione. Questa è alla deriva e l’incontro tra le due tramuterà il viaggio in un vero e proprio incubo.

Il cast sarà composto da persone provenienti da differenzi nazioni. I personaggi saranno uniti da comuni speranze e sogni, guardando con fiducia al nuovo secolo, idealizzando un miglior futuro all’estero. Chiari riferimenti alla drammatica situazione odierna legata ai migranti, spiegando come, ancora una volta, la storia sia ciclica.

Chi è Emily Beecham

Emily Beecham è un’attrice britannica, naturalizzata statunitense, nata nel 1984. La sua carriera ha inizio nel 2006, lavorando sia al cinema che in televisione. Svariati i progetti di un certo rilievo cui ha preso parte negli anni.

Nel 2007 è presente nel film “28 settimane dopo”, sequel di “28 giorni dopo”. Nel 2016 ha la sua chance in “Ave, Cesare!” dei fratelli Coen, nel quale interpreta Diedre. È la protagonista di “Daphne”, titolo per il quale ottiene quattro nomination per BIFA Award, Evening Standard British Film Award ed Empire Award. È poi Alice in “Little Joe”, che la premia al Festival di Cannes come miglior attrice nel 2019. Nel 2021 sarà al cinema con “Cruella”, film dedicato alla figura di Crudelia De Mon. Interpreterà Anita. La pellicola è attualmente in post-produzione e vedrà come protagonista Emma Stone.

Sul fronte televisivo ha preso parte a singoli episodi di molte serie, da “Merlin” a “Damages”, fino ai 16 episodi di “Into the Badlands”.