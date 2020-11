Lovecraft Country, le anticipazioni del finale della serie tv

Ultimo appuntamento su Sky Atlantic con 'Lovecraft Country - La terra dei demoni', la serie tv targata HBO tratta dall’omonimo romanzo di Matt Ruff. Non perdere gli episodi 9 e 10, in onda sabato 28 novembre alle 21.15 (disponibili anche on demand e in streaming su NOW TV). Intanto, ecco alcune anticipazioni

Lovecraft Country, episodio 9

Per salvare Dee, che pian piano si sta trasformando, Tic, Leti, Montrose e Ruby chiedono aiuto a Christina, ma la platinata Braithwhite li avvisa: il suo intervento sarà solo temporaneo, perché solamente chi ha lanciato l’incantesimo può revocarlo. Peccato che il Capitano Lancaster non sia messo proprio benissimo dopo l’attacco dello shoggoth… L’improvviso ritorno di Hippolyta, però, cambia le carte in tavola: grazie alla conoscenza acquisita negli universi alternativi, la donna, tramite il macchinario che si trova presso l’Osservatorio Winthrop, può infatti far viaggiare nel tempo i nostri, di modo che possano andare a recuperare il Libro dei Nomi. Nelle pagine del manoscritto, che è andato perduto durante il Massacro di Tulsa, di sicuro troveranno la soluzione. Atticus, suo padre e Leti tornano così nel 1921…e nel passato scoprono molte cose su di loro e sul loro futuro… Ruby, intanto, deve decidere da che parte stare: aiutare Christina a portare a termine il suo rituale per raggiungere l’immortalità, con tutte le conseguenze del caso, o aiutare sua sorella e gli altri?

Lovecraft Country, episodio 10 (finale)

Finalmente in possesso del Libro dei Nomi, Tic, Leti e Montrose possono salvare Dee. La ragazzina, però, non sarà mai più la stessa dopo questa brutta avventura. A consolarla, e a farle capire che potrà comunque essere tutto ciò che vorrà, è sua madre, che ha una sorpresa per lei. Christina è pronta per mettere in atto il rituale, ma tante, troppe cose potrebbero comunque andare storte. Nonostante Leti e suo padre non siano d’accordo, Atticus, dopo essersi scusato con Ji-Ah e dopo averle chiesto aiuto, decide di abbracciare il suo destino per il bene comune…per la sua gente… E’ arrivato il momento di cambiare per sempre la Storia.