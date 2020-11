Le serie tv su Maradona

In primis, Aurelio De Laurentiis è intervenuto a Stasera Italia per ricordare la grandezza di Maradona: “ Genio e sregolatezza perché per me ha sempre rappresentato il genio e la sregolatezza che sono anche una caratteristica del popolo napoletano, io vengo da una famiglia di napoletani quindi so perfettamente quello che dico. Ma poi soprattutto consideriamo Franesco Rosi, grande napoletano, che aveva raccontato le mani sulla città degli anni ’60, poi abbiamo avuto il problema del colera negli anni ’70, poi abbiamo avuto il problema del terremoto, quindi quando è arrivato il signor Maradona il popolo napoletano aveva bisogno di una resurrection ”.

approfondimento

22 giugno 1986: l'opera d'arte di Maradona, il riassunto della vita

Successivamente è stato ospite del programma Porta a Porta, in cui ha annunciato la realizzazione di una docu-serie sulla vita di Maradona: “Io sono dodici mesi che sto costituendo una serie televisiva di dodici puntate su quel periodo napoletano, e quindi tutti i giorni vivendo a contatto con la sua vita, con la sua faccia, con il suo modo di essere e di giocare in campo e fuori dal campo. Non so se hai mai visto The Last Dance di Michael Jordan, ecco diciamo che questo periodo storico secondo me è ancora più importante”.