Shameless 11, il trailer dell'ultima stagione

Un totale di dodici episodi attendono i fan, per una narrazione che terrà conto degli stravolgimenti apportati dal Covid-19 ( AGGIORNAMENTI - SPECIALE - LA MAPPA ) alla vita di tutti i giorni. È stato diffuso un trailer dell’undicesima stagione di “Shameless”, eccessivo come da tradizione. Il breve filmato propone un’anteprima di quelli che saranno i nuovi problemi che la famiglia Gallagher dovrà affrontare, cimentandosi in una nuova battaglia nel vicinato.

Tutto pronto per l’undicesima e ultima stagione di “ Shameless ”, irriverente serie TV in onda dal 2011, basata sull’omonimo show britannico del 2004. I nuovi episodi verranno trasmessi a partire dal prossimo 6 dicembre su “Showtime”.

Shameless 11, trama e cast

L’undicesima e ultima stagione di “Shameless” condurrà la famiglia Gallagher e il South Side a un vero e proprio bivio. Il coronavirus ha cambiato le vite di tutti, ma a preoccupare maggiormente alcuni protagonisti dello show è la gentrificazione del loro quartiere. Il luogo in cui vivono si sta rapidamente trasformando con l’arrivo di nuove famiglie. L’intera area potrebbe diventare di pregio e veder cambiare profondamente il tessuto sociale. Un vero e proprio incubo per i Gallagher.

Frank inizia finalmente a ragionare sulla propria mortalità e sulla vita condotta tra un eccesso e l’altro, che ha portato a dei folli rapporti con la propria famiglia. Lip si ritrova invece a sentire il peso del futuro sulle proprie spalle. Potrebbe diventare il nuovo “capo famiglia”.

Ian e Mickey sono invece alle prese con la vita matrimoniale, della quale non conoscono ancora le regole, così come il peso delle responsabilità. Deb invece abbraccia la propria vita da madre single. Carl è impegnato nelle forze dell’ordine, per quanto incredibile, mentre Kevin e Veronica lottano per decidere se vale realmente la pena darsi da fare per una vita difficile nel South Side.

Ecco il cast dell’undicesima stagione:

· William H. Macy

· Jeremy Allen White

· Ethan Cutkosky

· Shanola Hampton

· Steve Howey

· Emma Kenney

· Cameron Monaghan

· Christian Isaiah

· Noel Fisher

· Kate Miner