The Last of Us, HBO ha ufficialmente ordinato la serie TV

Ottime notizie per i fan di “The Last of Us”, tra i videogiochi più celebri al mondo. È stato infatti fornito un importante aggiornamento in merito alla serie TV ispirata al titolo videoludico, dopo l’annuncio giunto a marzo. Mesi fa Naughty Dog, casa sviluppatrice del gioco, e HBO avevano rivelato al mondo il progetto per uno show televisivo. La rete ha ora ufficializzato la messa in produzione della prima stagione.

Non vi sono ancora notizie relative al cast, ma i fan possono dirsi rassicurati dalla presenza di Neil Druckmann. Si tratta infatti del direttore creativo della saga, chiamato a produrre la sceneggiatura della prima stagione dello show. Al suo fianco vi sarà inoltre Craig Mazin, autore dell’acclamata miniserie “Chernobyl”.

In merito si è espressa Francesca Orsi, Executive Vice President di HBO: “Craig e Neil sono dei visionari. Sarà una serie TV di certo apprezzata dai fan più accaniti della saga di ‘The Last of Us’, così come dai nuovi arrivati. Siamo lieti di collaborare con Naughty Dog, Word Games, Sony e PlayStation per adattare questa storia epica e coinvolgente”.

Nessuna ulteriore informazione è stata diffusa al momento. Permangono dunque solo interrogativi sulla possibile data d’uscita, il numero di episodi e il cast. Lo stesso dicasi per il numero di stagioni, anche se non è da escludere che, a fronte di un eventuale successo, si vada a proporre sul piccolo schermo anche la trama di “The Last of Us Parte II”.

The Last of Us, la trama

Gli appassionati di “The Last of Us” ben conoscono la trama, ovviamente. È bene però fornire un recap del primo capitolo, che sarà al centro della prima stagione della serie TV, così da consentire a tutti di scoprire questa incredibile storia.

Tutto ha inizio nel 2013. Il mondo è alle prese con un’epidemia scoppiata a causa di un fungo parassita, noto come Cordyceps. Nato in Sudamerica, ha trovato terreno fertile anche negli Stati Uniti, trasformando in ogni dove gli infetti in soggetti pericolosi e aggressivi.

Joel è un uomo qualunque che vive solo con sua figlia Sarah. Prova in tutti i modi a salvarla, portandola via da Austin, ormai in preda al panico. Al suo fianco c’è suo fratello Tommy. Quando la fuga sembrava ormai riuscita, Sarah viene uccisa da un militare.

Trascorsi 20 anni da quella notte, gli Stati Uniti del 2033 vantano in ogni dove scenari post apocalittici. Il 60% della popolazione mondiale è stato ucciso dal virus e la civiltà umana è ormai un lontano ricordo. L’esercito ha provato a prendere il controllo della situazione negli Stati Uniti, istituendo delle zone di quarantena. Una misura risultata inefficace. C’è un mondo che vive nell’anarchia al di fuori delle grandi città, con i militari osteggiati da un gruppo dissidente noto come “Le Luci”.

Joel è una persona ben diversa. Freddo e cinico, si guadagna da vivere portando a termine operazioni di contrabbando. Il suo ultimo incarico consiste nel portare fuori dai confini di Boston una 14enne di nome Ellie. Lungo il tragitto, Joel scopre che la ragazza è infetta ma risulta immune al virus. È l’unica speranza per riuscire a creare un vaccino per salvare il resto del mondo.