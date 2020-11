Penultimo appuntamento su Sky Atlantic con 'Lovecraft Country - La terra dei demoni', la serie tv targata HBO tratta dall’omonimo romanzo di Matt Ruff. Non perdere gli episodi 7 e 8, in onda sabato 21 novembre alle 21.15 (disponibili anche on demand e in streaming su NOW TV). Intanto, ecco alcune anticipazioni

Lovecraft Country, episodio 7

Hippolyta visita le rovine della loggia di Ardham e scopre che George è stato lì. Grazie al planetario meccanico capisce che deve recarsi all’Osservatorio Winthrop: una volta lì si trova di fronte a uno strano macchinario che potrebbe essere la chiave di tutto. Un macchinario che, incredibilmente, permette di aprire dei collegamenti interdimensionali… Intanto Atticus, che nel frattempo ha scoperto l’omosessualità di suo padre, e Leti fanno dei sogni strani e inquietanti. Sogni potenzialmente connessi. Alla ricerca del Libro dei Nomi, Tic scopre da una parente di St. Louis che il manoscritto è andato perduto durante il massacro di Tulsa del 1921: e adesso? Ruby chiede spiegazioni a Christina, che, a sua volta, dopo averle detto la verità (una parte, quantomeno) le chiede aiuto per portare a termine qualcosa di molto importante.

Lovecraft Country, episodio 8

Atticus, Leti, Ruby, Montrose e Diana partecipano al funerale del giovane Emmett Till, morto a causa di un’azione di polizia particolarmente violenta. Diana, rimasta sola, viene avvicinata dal Capitano Lancaster, alla ricerca del planetario meccanico. La ragazzina, però, si rifiuta di collaborare…e su di lei viene gettata una maledizione che potrebbe farla impazzire. Atticus si incontra con Christina: una mano lava l’altra, dunque lui aiuterà lei se lei aiuterà lui. Leti capisce che deve fare qualcosa per proteggere Tic, ma anche sé stessa. Ji-Ah compare all’improvviso a Chicago: è lì per aiutare il suo ex amante, ma lui non sembra molto contento della visita. Ruby ha un’illuminazione: lei non vuole accontentarsi di essere qualcun altro per fare parte del sistema, lei vuole combattere e distruggere il sistema!