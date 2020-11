Lucifer, gli auguri di DB Woodside a Tom Ellis

Lucifer, attesa per la sesta e ultima stagione

approfondimento

Intanto i fan attendono la pubblicazione su Netflix della seconda metà della stagione 5 di “Lucifer”, con 8 episodi, alla quale seguirà la sesta la cui produzione è già cominciata. Come ha spiegato lo stesso Tom Ellis, non ci sarà una settima stagione. “Sei stagioni dello spettacolo sono un vero traguardo - ha spiegato l'attore in un'intervista - È stato un enorme viaggio emotivo e non penso di volerlo continuare oltre. So che non lo voglio più fare. Principalmente perché voglio sapere che stiamo finendo e perché mi sono divertito così tanto nel passato. Penso che sia giusto che abbia una conclusione adeguata allo spettacolo”. Per quanto riguarda il futuro di Tom Ellis, l'attore ha recentemente dichiarato: “Mi sto per ritrovare in quel territorio in cui tutti si aspettano qualcosa da me subito” ha detto. “E mi piacerebbe sorprenderli e fare qualcosa di completamente diverso. Questo è sempre stato il processo di pensiero”. Poi, parlando con il sito The Guardian, ha espresso il desiderio di tornare a fare teatro: “È come una riabilitazione per la recitazione” ha confessato parlando del suo amore per il palcoscenico. “Ovviamente è difficile parlarne adesso con chiunque lavori a teatro. Ma, ovviamente, credo che il teatro non morirà. Tornerà. E voglio farne parte”.

Tom Ellis, la vita privata

Grazie a “Lucifer”, Tom Ellis sta ottenendo un grande successo anche tra il pubblico femminile. Nella vita reale l'attore è sposato, dal giugno 2019, con la produttrice televisiva Meaghan Oppenheimer, 34 anni.