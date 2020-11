Walker Texas Ranger, il teaser trailer della serie remake

In attesa della messa in onda prevista per il 21 gennaio, è stato pubblicato un primo breve teaser di “Walker”, reboot della serie tv portata al successo da Chuck Norris

Con la conclusione di Supernatural, arrivato alla quindicesima e ultima stagione, Jared Padalecki (FOTO), protagonista con il ruolo di Sam, può dedicarsi al suo nuovo progetto televisivo. L’attore sarà il volto principale di “Walker”, remake della popolarissima serie tv “Walker, Texas Ranger” resa celebre da Chuck Norris. Jared Padalecki sarà protagonista e produttore esecutivo della serie tv in arrivo su The CW il prossimo 21 gennaio. Proprio durante la messa in onda di una delle ultime puntate di “Supernatural” è andato in onda il primo teaser della nuova serie “Walker”. Pochi secondi per introdurre il personaggio principale e scatenare l’hype dei fan dello storico telefilm e dell’attore statunitense famoso anche per l’interpretazione di Dean Forester in “Una mamma per amica”.

“Walker”, il cast e i personaggi principali approfondimento Chi è Jared Padalecki, il nuovo Chuck Norris La voce di Walker caratterizza il teaser trailer: "Per molto tempo ho preferito il dovere alla famiglia. Fino a quando non avevo più scelta". La serie tv racconta la storia di Cordell Walker, vedovo e padre di due figli. Tornato a casa ad Austin dopo aver lavorato sotto copertura proverà a riconnettersi con i suoi figli, affrontare gli scontri con la sua famiglia e trovare un terreno comune con la sua nuova partner (una delle prime donne nella storia dei Texas Rangers), mentre diventa sempre più sospettoso riguardo alle circostanze che circondano la morte di sua moglie. Nel cast ci sarà anche Genevieve Padalecki, compagna di Jared Padalecki anche nella vita reale e che interpreta la moglie del protagonista. Capace, generosa e concentrata sull'aiutare i diseredati, sarà presente in numerosi flashback. Tra gli attori coinvolti anche Keegan Allen, presente in “Pretty Little Liars” e che sarà il fratello minore di Cordell Walker, Liam, un conservatore gay appena promosso assistente procuratore distrettuale. La partner lavorativa di Walker sarà interpretata da Lindsey Morgan, mentre il capitano Larry James, unico afroamericano nel quartier generale dei Texas Rangers di Austin, sarà Coby Bell, già visto in “The Gifted”. Presente anche un altro volto di “Supernatural”, Mitch Pileggi che dopo aver recitato nella serie tv come nonno materno di Sam e Dean, in “Walker” sarà Bonham, duro e conservatore padre di Cordell Walker.