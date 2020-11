E' in onda su Sky Atlantic 'Lovecraft Country - La terra dei demoni', la serie tv targata HBO tratta dall’omonimo romanzo di Matt Ruff. Non perdere gli episodi 5 e 6, in onda sabato 14 novembre alle 21.15 (disponibili anche on demand e in streaming su NOW TV). Intanto, ecco alcune anticipazioni

Lovecraft Country, episodio 5

Dopo una notte di passione con William, Ruby si risveglia un po’ diversa. Per la precisione, ora è bianca (!!) e ha le fattezze della guardiana della torre di Ardham, la “scagnozza” di Christina. Ma che diavolo sta succedendo?? Montrose confessa a Atticus di aver distrutto le pagine del Libro dei Nomi. Tic non la prende per niente bene, e Leti è preoccupata per tutta quella rabbia, pronta a esplodere in ogni momento. Non c’è però tempo da perdere: bisogna assolutamente trovare il modo di decifrare la Lingua di Adamo, ma la magia, è bene non dimenticarlo, ha sempre delle conseguenze… Non è infatti possibile sfuggire al proprio destino…o forse sì?

Lovecraft Country, episodio 6

1949, Corea del Sud. La giovane Ji-Ah studia per diventare infermiera e vive con sua madre…che le chiede con insistenza di portare a casa degli uomini e di andarci a letto… A quanto pare, nel suo passato è successo qualcosa di terribile, e ora quella maledizione può essere sollevata in un unico modo. 1950. In piena guerra, Ji-Ah, ora un’infermiera a tutti gli effetti, si ritrova costretta a occuparsi di un soldato americano che ha giustiziato la sua migliore amica, una spia comunista. Quel soldato è Atticus. Dopo un iniziale pensiero di vendetta, Ji-Ah scopre che quel ragazzo, in fondo, non è poi così diverso da lei, e in poco tempo se ne innamora. Durante una notte d’amore, però, la sua maledizione torna a manifestarsi, portando con sé una scioccante rivelazione sul futuro.