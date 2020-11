Una serie tv anche per Van Basten: sarà ispirata all'autobiografia

approfondimento

Dal Tottenham a... Totti: 10 serie tv che parlano di calcio

"Non avrei mai pensato di pubblicare un libro sulla mia vita, ed ora ne sono orgoglioso”, ha commentato Van Basten. “Il fatto che diventerà una serie girata a livello internazionale mi sorprende ancora di più: non vedo l'ora di vedere il risultato finale". La produzione si avvalerà della collaborazione dell'attore olandese Barry Atsma, molto popolare nel suo Paese per alcune serie tv: "Ricordo di aver tifato in maniera isterica per i suoi gol leggendari, e di aver pianto sul divano quando è stato costretto a lasciare San Siro. Marco è senza dubbio un mio eroe, ma l'ho conosciuto anche come un personaggio affascinante e pieno di contraddizioni”, ha ricordato Atsma. “Estremamente ambizioso, geniale ed esigente, ma allo stesso tempo vulnerabile, introspettivo e sincero in modo commovente. La sua mutevolezza è una fonte straordinaria per una serie TV accattivante".