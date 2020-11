Lovecraft Country, le anticipazioni degli episodi 3 e 4

E' in onda su Sky Atlantic 'Lovecraft Country - La terra dei demoni', la serie tv targata HBO tratta dall’omonimo romanzo di Matt Ruff. Non perdere gli episodi 3 e 4, in onda sabato 7 novembre alle 21.15 (disponibili anche on demand e in streaming su NOW TV). Intanto, ecco alcune anticipazioni

Lovecraft Country, episodio 3

Dopo aver ereditato una cospicua somma dalla madre, morta alcuni mesi prima, Leti compra una villa vittoriana nella zona nord di Chicago e affitta le numerose stanze ad alcuni suoi amici e a sua sorella Ruby, nella speranza di riavvicinarsi a lei e di rafforzare il loro rapporto, sempre un po’ in bilico. I vicini, tutti bianchi, però, non sono ben disposti nei loro confronti, e dalla loro parte hanno la polizia, un dettaglio di non poco conto. Come se non bastasse, la casa è infestata dallo spirito del precedente inquilino…e delle sue vittime… Intanto Atticus, che si sente in colpa per la triste fine dello zio, decide di tornare in Florida, ma quando capisce che Christina Braithwhite è ancora viva decide di restare per proteggere la sua famiglia e Leti, per la quale prova evidentemente qualcosa.

Lovecraft Country, episodio 4

Christina si presenta a casa di Leti: è alla ricerca di qualcosa che le servirà per mettere in atto il suo misterioso piano, ma viene vigorosamente invitata ad andarsene (a quel paese). Intenzionato a trovare un modo per tenere al sicuro le persone che ama, Tic decide di andare alla ricerca delle pagine del Libro di Adamo appartenute a Titus Braithwhite. Insieme a suo padre e a Leti si reca così a Boston, nel luogo in cui in teoria dovrebbe trovarsi il manoscritto, ma Hippolyta – che sente che non le è stata detta tutta la verità in merito alla morte del marito – e Dee si uniscono all’allegra (più o meno!) brigata. A Chicago, Ruby viene avvicinata da William, che le fa un’allettante promessa.