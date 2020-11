The Third Day, le anticipazioni del finale della serie tv

Ultimo appuntamento su Sky Atlantic con 'The Third Day', la nuova, inquietante co-produzione SKY/HBO con Jude Law. Non perdere gli episodi 5 e 6, il gran finale, in onda lunedì 2 novembre alle 21.15 (disponibili anche On Demand e in streaming su NOW TV). Intanto, ecco alcune anticipazioni

The Third Day, episodio 5: Martedì - La figlia

Helen e le sue figlie vengono svegliate di soprassalto nel cuore della notte da delle urla strazianti. Urla di donna, precisamente della donna incinta di cui ha parlato Mrs. Martin la sera prima. Quella donna è Jess. Helen si offre di dare una mano, poi chiede aiuto a Mr. Martin: sta cercando suo marito, mesi fa è stato lì, lui o qualcun altro per caso l’ha visto? Ellie viene avvicinata da Kail, la figlia maggiore di Jess, che le parla della storia dell’isola e che si offre di portarla a visitare un posto misterioso e proibito agli estranei. Più ha a che fare con gli isolani, più Helen si rende conto che è arrivato il momento di lasciare quel posto…ma Osea per la sua famiglia sembra essere come una calamita…

The Third Day, episodio 6: Mercoledì - Ultimo giorno - Oscurità

Finalmente l’incontro tanto atteso: Sam si trova proprio lì, e Helen non riesce a credere al suo racconto. Soprattutto, non riesce a credere che Nathan sia ancora vivo. Non c’è però tempo da perdere: Jess, ora alla guida della fazione più radicale degli abitanti, ha intenzione di mettere in atto una vera e propria rivoluzione. Ellie, che è rimasta molto affascinata dai racconti di Kail, decide di schierarsi dalla sua parte: non sa però cosa sta veramente accadendo. I Martin si trovano di fronte a una scelta difficilissima. E’ l’oscurità che sta arrivando, oppure è l’alba di una nuova era?