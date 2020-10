We Are Who We Are, le anticipazioni del finale

Ultimo appuntamento su Sky Atlantic con 'We Are Who We Are', la serie tv creata da Luca Guadagnino. Non perdere il gran finale, episodi 7 e 8, in onda venerdì 30 ottobre alle 21.15 (disponibili anche on demand e in streaming su NOW TV). Intanto, ecco alcune anticipazioni

We Are Who We Are, episodio 7

Novembre. A causa di un attentato in Afghanistan sono morti tre soldati, e tra questi c’è Craig. La Caserma Pialati è in lutto, ma non tutti reagiscono allo stesso modo. Per tutti, specialmente per gli adulti, è però arrivato il momento di guardare in faccia la realtà e di prendere atto dei propri errori e delle proprie mancanze. Sarah gestisce la situazione con fermezza e decisione, ma Richard non riesce e non può accettare quanto successo: quei ragazzi non erano ancora pronti, non dovevano partire! Danny è distrutto e allo stesso tempo pieno di rabbia, così come Sam. Anche Caitlin è intimamente scossa da questa tragedia, così scossa da accantonare per un momento la sua amicizia con Fraser. Questi, dal canto suo, prova ad avvicinarsi a Jonathan, ma avvicinarsi troppo al fuoco porta a una sola cosa.

