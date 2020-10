The Third Day, le anticipazioni dei primi due episodi della serie tv

Su Sky Atlantic arriva 'The Third Day', la nuova, inquietante co-produzione SKY/HBO con Jude Law. Non perdere i primi due episodi, in onda lunedì 19 ottobre alle 21.15 (disponibili anche On Demand e in streaming su NOW TV). Intanto, ecco alcune anticipazioni

The Third Day, episodio 1: Venerdì - Il Padre

Per una pura casualità, Sam si ritrova sulla folkloristica isola di Osea, un luogo che sembra arrivare da un’altra epoca, un posto dove vive una piccola ma molto coesa comunità fieramente attaccata alle proprie tradizioni, un mix di credenze cristiane e pagane. Deve assolutamente fare ritorno sulla terraferma, in ballo c’è qualcosa di grosso che potrebbe influenzare il suo futuro, ma il destino sembra remargli contro. Non può fare altro che passare la notte in quel luogo misterioso, ospite presso il pub dei Martin. Lì conosce Jess, che si trova a Osea per partecipare al festival 'Esus and the Sea', eccezionalmente aperto anche agli “stranieri.” C’è però qualcosa di strano in quel posto: cosa nascondono gli abitanti?

The Third Day, episodio 2: Sabato - Il Figlio

Rimasto bloccato a Osea, Sam non può fare altro che attendere la riapertura del passaggio. Intanto fa amicizia con Jess, che gli suggerisce di andare a parlare con un certo Mimir, visto che è in cerca di risposte. Mrs. Martin l’ha riconosciuto, dunque sa bene cosa gli è successo e quanto dolore ha provato. Soprattutto, sa bene quanta rabbia ha dentro di sé. Ma che fine ha fatto Epona? E perché Jason e Larry ce l’hanno così tanto con lui? Quel luogo gli è totalmente estraneo, eppure gli sembra così familiare…