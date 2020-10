Anna, il teaser della serie tv di Niccolò Ammaniti per Sky. VIDEO

Anna, la serie tv di Niccolò Ammaniti, in arrivo su Sky

Svelate oggi dal teaser trailer le prime immagini di ANNA, la serie creata e diretta da Niccolò Ammaniti, tratta dal suo romanzo omonimo, fra i più amati della sua produzione (edito in Italia da Einaudi).

Anna è il secondo progetto per la TV dello scrittore Premio Strega, ancora con Sky dopo il successo de Il Miracolo. È una serie Sky Original commissionata da Sky Studios per Sky Italia, prodotta da Mario Gianani e Lorenzo Mieli con Lorenzo Gangarossa per Wildside, parte di Fremantle, in coproduzione con ARTE France, The New Life Company e Kwaï. Fremantle è il distributore internazionale.

Niccolò Ammaniti è showrunner e regista della serie, di cui firma la sceneggiatura con Francesca Manieri (Veloce come il vento, Il Primo Re, Il Miracolo, We Are Who We Are). Anna arriverà prossimamente, in esclusiva su Sky e NOW TV.