Warrior 2, il trailer della seconda stagione

È stato diffuso il trailer della seconda stagione di “ Warrior ”, serie TV che tornerà sul piccolo schermo a partire dal 2 ottobre . Un prodotto Cinemax, trasmesso in Italia da Sky Atlantic. I fan, entusiasmati dagli episodi ricchi d’azione andati in onda, basati sugli scritti di Bruce Lee , non vedono l’ora di poter apprezzare la nuova stagione.

È da questa rivalità che riparte la seconda stagione di “Warrior”. Sguardo puntato sulle famiglie criminali Hop Wei e Long Zii. Ah Sahm lotta per il fronte degli Hop Wei ed è pronto a vendicarsi della nuova leader dei Long Zii, ovvero mai Ling, che si scopre essere sua sorella. Una rivalità che, almeno per il protagonista, si è spostata su un piano totalmente personale.

La serie sfrutta la sua storia personale per portare sul piccolo schermo le Guerre Tong. Si tratta di un periodo a dir poco problematico, che vide due fazioni rivali creare fiumi di sangue per le vie americane. Scontri nati a Chinatown e ben presto fuoriusciti, disseminando il panico.

Warrior, il futuro della serie

La serie TV ha registrato fin da subito un enorme successo, al punto da ottenere il rinnovo per la seconda stagione dopo soli tre episodi distribuiti negli Stati Uniti. Molte cose sono però cambiate da allora. È stato infatti annunciato da Warner Media che Cinemax non produrrà più contenuti originali. Una decisione che non ha intaccato però i piani già delineati, come quelli per la seconda stagione di “Warrior”.

Resta da capire però cosa accadrà in futuro. Se ci sarà dunque una terza stagione. Molto dipenderà dal successo ottenuto dai prossimi episodi, che i fan sperano non siano gli ultimi.