Jurassic World, il trailer ufficiale della nuova serie animata

LA TRAMA DELLA SERIE TELEVISIVA “JURASSIC WORLD”

Il titolo originale della serie è “Jurassic World: Camp Cretaceous”, ma nella versione italiana il sottotitolo è stato modificato in “Nuove avventure”. La storia è ambientata nella stessa linea temporale dei film. I protagonisti sono sei adolescenti che sono rimasti intrappolati in un campo avventura sul lato opposto dell’Isla Nublar. A un certo punto i dinosauri si scatenano (è quello che accade nelle pellicole uscite al cinema) e dunque i ragazzi si rendono conto che la propria sopravvivenza dipende esclusivamente da loro stessi.

Da perfetti sconosciuti, i protagonisti iniziano a diventare amici e si alleano per sopravvivere ai dinosauri. Non hanno alcuna possibilità di raggiungere il mondo esterno e in questa grande avventura scopriranno segreti così profondi che sono in grado di minacciare il Pianeta. La serie animata si rivolge principalmente ai più piccoli e alle famiglie, ci saranno anche tanti momenti ironici per alleggerire la tensione.