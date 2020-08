Jurassic World 3 ritorna sul set: le nuove immagini. Budget lievitato

I primi due capitoli hanno permesso alla casa cinematografica di guadagnare quasi 3 miliardi di dollari (circa 2,52 miliardi di euro) e ci si aspetta un nuovo successo. Non si sa ancora molto della trama ma, stando alle prime anticipazioni, i dinosauri sarebbero arrivati in città. Lo si era intuito nella scena post titoli di coda del secondo film, quando una coppia di pterodattili era approdata a Las Vegas.

“Jurassic World: Dominion” è il capitolo che chiude la trilogia con Chris Pratt , Bryce Dallas Howard, Sam Neill, Laura Dern e Omar Sy protagonisti. È il sequel de “Il regno distrutto” , il sesto film sull’universo inventato da Steven Spielberg nell’ormai lontano 1993. Le riprese erano iniziate il 24 febbraio in Canada, poi si erano spostate in Gran Bretagna il 9 marzo, prima di essere sospese a causa della pandemia. Si è tornati sul set soltanto qualche settimana fa, la pellicola della Universal Pictures uscirà nelle sale l’11 giugno 2021.

“JURASSIC WORLD” E IL BUDGET LIEVITATO A CAUSA DELLA PANDEMIA

I costi di produzione si sono alzati in maniera importante perché bisogna rispettare tutti i protocolli di sicurezza imposti dall’emergenza sanitaria(LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Il New York Times parla di un incremento di 9 milioni di dollari (circa 7,56 milioni di euro): ogni membro del cast e della troupe ha dovuto leggere un manuale di cento pagine in cui sono elencate le regola da rispettare, è stato chiamato un medico che resta stabilmente sul set e verranno effettuati circa 18.000 test. L’installazione di 150 stazioni con gel igienizzante e l’affitto di un intero hotel solo per la produzione hanno contributo a generare il rilevante budget supplementare.

L’articolo della testata statunitense parla di circa 750 persone coinvolte nella realizzazione di “Jurassic World 3”, divisi in due categorie: da una parte chi non ha accesso al set, dall’altra il regista insieme ad attori, fonici, microfonisti, operatori di macchina. Questi ultimi, appartenenti alla Green Zone, sono costretti a effettuare un tampone tre volte a settimana. Una situazione di non facile gestione per tutte le persone coinvolte in questa maxi-produzione, l’obiettivo è quello di terminare le riprese il prima possibile anche perché il film verrà proiettato nelle sale tra meno di dieci mesi.