Le Bureau 5, cos'è successo nel finale di stagione

Finale di stagione, la quinta, per 'Le Bureau - Sotto copertura', ecco cos'è successo negli episodi 9 e 10 (la serie è disponibile On Demand e in streaming su NOW TV)

Le Bureau 5, cos'è successo nel nono episodio

Dopo essere sopravvissuta a un attentato a Il Cairo, Marie-Jeanne torna in Francia e riprende possesso del suo ufficio e del suo incarico. JJA, infatti, se n’è andato, e ora tocca a lei prendere in mano le redini e cercare di sistemare le cose. Intanto, Karlov/Kennedy è stato “estratto” ed è stato mandato in Francia, a Parigi. Non c’è però da fidarsi dell’ex agente dell’FSB: durante una passeggiata in città, l’uomo, a un certo punto, entra in una stanza d’hotel e scrive un indirizzo su un figlio, prontamente nascosto. Poi fa una telefona per comunicare il luogo dove si trova. Viene ritrovato cadavere: si è suicidato gettandosi dall’edificio.

Anche Malotru/Pavel Lebedev è stato “estratto,” e per lui è tempo di cambiare nuovamente abito e identità. Oppure di tornare alla sua, volendo e permettendo. Costretto a una necessaria “quarantena”, Guillame può finalmente concedersi un po’ di riposo in campagna, ovviamente sotto l’attento controllo della DGSE: l’agente che si trova lì con lui, infatti, in realtà è uno psicologo che ha l’incarico di aiutarlo a tornare a una vita normale. E a fidarsi, se possibile, degli altri.

Intenzionata a mirare in alto, Marie-Jeanne decide di candidarsi come sostituta di Ponte, prossimo al pensionamento. Sisteron, intanto, si occupa delle informazioni ricavate da Karlov. Jonas teme che la sua nuova ragazza possa essere un agente segreto straniero: dovrà tenerla d’occhio e stare molto, molto attento.