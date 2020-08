Il complotto contro l'America, le anticipazioni del finale

Ultimo appuntamento su Sky Atlantic con 'Il complotto contro l'America', l'avvincente adattamento dell'omonimo romanzo fantapolitico del 2004 di Philip Roth. Non perdere il finale, episodi 5 e 6, in onda venerdì 7 agosto alle 21.15 (la serie è disponibile anche On Demand e in streaming su NOW TV). Intanto, ecco alcune anticipazioni

Il complotto contro l'America, episodio 5

Dopo aver saputo che la sua famiglia è stata selezionata per il trasferimento in Kentucky in base al programma Homestead 42, programma creato dal rabbino Bengelsdorf e sostenuto da Evelyn, Herman prova a opporsi in sede legale, ma la situazione è più complicata del previsto. Bess è sempre dell'idea di trasferirsi in Canada, anche perché il Paese ormai sta scivolando sempre più velocemente nell'antisemitismo. Dopo un periodo di silenzio, il giornalista Walter Winchell torna in scena con una grossa sorpresa. Alvin, tenuto d'occhio dall'FBI, decide di tentare la fortuna, nella speranza di dare una svolta alla sua vita. Philip si sente in colpa per aver fatto una cosa che non avrebbe dovuto fare.

Il complotto contro l'America, episodio 6 (finale)

Mentre il Paese è in mano ai sostenitori di Lindbergh e la situazione precipita pericolosamente verso il baratro, il presidente Lindbergh improvvisamente sparisce: che fine ha fatto?? Se lo chiede Sandy, ma se lo chiedono anche Bengelsdorf e Evelyn, ormai rimasti soli. Herman prova a tenere al sicuro la sua famiglia come meglio può, mentre Bess scopre con una telefonata che la sua ex vicina, la Selma Wishnow, ha fatto una brutta fine. Alvin viene reclutato in gran segreto per una missione che potrebbe cambiare ogni cosa.