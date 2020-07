Il complotto contro l'America, le anticipazioni degli episodi 3 e 4

Su Sky Atlantic è in onda 'Il complotto contro l'America', l'avvincente adattamento dell'omonimo romanzo fantapolitico del 2004 di Philip Roth. Non perdere il terzo e il quarto episodio, in onda venerdì 31 luglio alle 21.15 (la serie è disponibile anche On Demand e in streaming su NOW TV). Intanto, ecco alcune anticipazioni

Il complotto contro l'America, episodio 3

Sono passati alcuni mesi dalla vittoria di Charles Lindbergh, il nuovo occupante della Casa Bianca e dello Studio Ovale, ma a Newark e nel resto del Paese si respira già un’altra aria. Nonostante gli attacchi antisemiti siano in aumento – e nonostante sua moglie gli abbia espressamente chiesto di andare a visitare il Canada, il luogo dove si stanno trasferendo molti ebrei americani –, Herman decide di portare la sua famiglia in vacanza a Washington come previsto. E purtroppo le preoccupazioni di Bess risulteranno più che fondate. Su suggerimento di sua zia Evelyn, Sandy decide di partecipare a un programma ideato da Bengelsdorf che ha come obiettivo una maggiore integrazione dei giovani ebrei nel tessuto sociale della "vera America." A Londra, Alvin viene selezionato per una missione di vitale importanza…ma non andrà a finire benissimo…

CLICCA QUI: 10 serie tv da vedere su Sky Atlantic quest'estate

CLICCA QUI: Il complotto contro l'America, il cast della serie tv

CLICCA QUI: Il complotto contro l'America, la recensione dei primi due episodi

Il complotto contro l'America, episodio 4

Evelyn e Bengelsdorf ricevono un invito da parte della First Lady a una cena ufficiale di Stato a cui presenzierà anche Von Ribbentrop. Il legame tra la Germania nazista e l’America (teoricamente) neutrale è sempre più forte…e la comunità ebrea è sempre più preoccupata… Per la "gioia" di Herman, Sandy, tornato dalla sua esperienza in Kentucky, diventa il volto della campagna di assimilazione portata avanti dal rabbino collaborazionista. Alvin, di nuovo a Newark, fa molta fatica ad accettare quanto gli è accaduto e a dare un senso alla sua scelta di partire. Philip, che non riesce a spiegarsi razionalmente quanto sta succedendo, ma che ha capito che la situazione sta peggiorando, è sconvolto quando scopre che nel suo quartiere è morto qualcuno. Bess, sempre più preoccupata, spera ancora che suo marito accetti di trasferirsi in Canada…ma forse ormai è troppo tardi…