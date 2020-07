Gangs of London, la recensione del sesto episodio della serie tv

La recensione del sesto episodio di Gangs of London. La serie è in onda su Sky Atlantic il lunedì sera alle 21.15 (disponibile anche On Demand e in streaming su NOW TV). - OVVIAMENTE CI SONO SPOILER PER CHI NON HA ANCORA VISTO L'EPISODIO

Ed Dumani ha capito chi è il mandante della strage che ha portato alla morte di Kinney e Darren Edwards, è Luan Dushaj e si presenta nel suo ufficio sparando. Ma non lo uccide. La famiglia Wallace ha dovuto traslocare dopo gli attentati alla loro vita. Elliott Finch, rimasto ferito per salvare Sean passa la notte con Shannon Dumani: sono preoccupati per quello che sta accadendo intorno a loro. Si ritrovano per un accordo da siglare Ed e Luan ma nonostante i sorrisi il clima resta teso. Luan gli ha fornito il nome della famiglia coinvolta nella faida e Sean vuole sapere se aveva dei contatti con suo padre Finn: quello che è certo che non si può considerare la pratica risolta. Mamma Marian gli ricorda che è il capo della famiglia e deve fare tutto ciò che serve per proteggerla. La detective Victoria 'Vicky' Cheung mette in guardia Elliott.



Ed Dumani ne sa molto di più di quello che dice, e ne parla col figlio Alex. Finn è stato ucciso perché cercava di fuggire, Sean è a rischio perché non è affidabile. Gli investitori voglio poter agire senza problemi. Dietro tutto c'è Jevan Kapadia. Alex non condivide la strategia del padre per mantenere unito il gruppo. La cameriera che ha tentato di assassinare Sean è prigioniera in casa della famiglia Wallace e viene torturata perché vogliono capire chi ha dietro. Finch raggiunge la casa dove sono nascosti i Wallace e viene invitato a pranzo sulle note di Only You dei Platters. Elliott gli da una idea per risalire ai mandanti: il cane della cameriera deve avere un microchip. E così trovano l'indirizzo e vanno armati. La casa è vuota ma a parlare sono le fotografie e ci trovano un vero arsenale e foto delle famiglie: erano tutte sorvegliate. Intanto Floriana, l'amante di Finn, sempre incarcerata e in catene, si avvicina al parto e affronta a muso duro il carceriere: "La mia bambina deve vivere se no non vedrai un soldo".