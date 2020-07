E' in onda su Sky Atlantic la prima stagione dell'avvincente Gangs of London, un'epopea criminale contemporanea che ci terrà incollati allo schermo. Una storia nerissima di vendetta e potere. Non perdere il sesto e il settimo episodio, in onda lunedì 27 luglio alle 21.15 (disponibili anche On Demand e in streaming su NOW TV). Intanto, ecco alcune anticipazioni

Gangs of London, episodio 6

Sean sta per scoprire alcuni segreti riguardanti suo padre che potrebbero sconvolgerlo: è pronto per affrontare la verità? Al sicuro in un nascondiglio insieme a sua madre e a suo fratello Billy, l'erede di Finn Wallace è costretto ad affrontare la realtà: qualcuno lo vuole morto...lo stesso qualcuno che ha fatto fuori suo padre. Bisogna scoprire al più presto chi ha mandato la cameriera-killer a casa Wallace, e Elliot, che è sopravvissuto e si è ripreso, è pronto a tornare in azione, anche a costo di scontrarsi con Vicky Cheung. Intanto, Alex viene a sapere da suo padre alcuni dettagli che lo scuotono profondamente: perché sta accadendo ciò che sta accadendo? Lui che ruolo ha in tutto questo? E' meglio informare Sean, oppure è meglio tenere queste informazioni per sé? Marian, in compenso, non ha dubbi: difenderà la sua famiglia fino all'ultimo e a qualsiasi costo.

Gangs of London, episodio 7

Il cerchio si stringe attorno a Sean. Marian improvvisamente sparisce nel nulla, ma c'è qualcos'altro che scompare senza preavviso e che preoccupa molto Alex e suo padre: un'ingente somma di denaro. Chi ha avuto il coraggio di rubare all'organizzazione creata da Finn Wallace? Elliot mette insieme i pezzi del puzzle e si accorge che manca qualcuno: chi c'è sopra Kapadia? Anzi: chi c'è sopra i vari gruppi criminali di Londra? Come se non bastasse, Asif Afridi sferra il suo attacco contro Lale, e anche Mosi, furioso perché Luan Dushaj non ha tenuto fede al loro accordo, decide di passare all'attacco e di mandare un segnale tanto brutale quanto inequivocabile. Ed ha bisogno di tempo per capire come gestire questa delicata situazione, ma il tempo è proprio ciò che gli manca.